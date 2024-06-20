Путін заявив, що не виведе війська РФ з України

Володимир Путін заявив, що ніколи не відмовиться від українських територій, які захопили окупаційні війська РФ, в обмін на мир.



«Якщо Київ пов'язує ведення переговорів з Москвою з виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться», — заявив Путін журналістам під час поїздки до В'єтнаму.



Він, як і раніше, стверджує, що представники української влади зацікавлені у продовженні війни. Росія наполягає, що нинішня влада України нелегітимна.



Також Путін прокоментував Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Нагадаємо, що за підсумками заходу 84 учасники підписали спільне комюніке. А очільник Кремля своєю чергою висунув свої «мирні» умови, зокрема, остаточна окупація чотирьох південно-східних областей України.



«Реакція Заходу на мирні ініціативи була очікуваною. Але розсудливі політики замисляться над ними, якщо хочуть припинення конфлікту. Нігілізм щодо мирних пропозицій Москви не триватиме вічно», — заявив Путін.