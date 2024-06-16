Совместное коммюнике Саммита мира: какие страны не поддержали декларацию

Появился список стран, подписавших совместное коммюнике по итогам саммита мира в Швейцарии. Фото: Радио Свобода

Стало известно, какие страны подписали совместное коммюнике по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии сегодня, 16 июня. Об этом передает Радио Свобода.



По результатам второго пленарного заседания Глобального саммита мира в Швейцарии совместное коммюнике подписали 80 стран и 4 международные организации.



Среди тех, кто коммюнике не подписал — Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.



Ранее мы писали, что 15 июня в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине, в котором принимает участие 101 государство мира, включая международные организации.



Во время Саммита участники обсудят три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.



Стал известен полный текст коммюнике Саммита мира — основные тезисы: