Совместное коммюнике Саммита мира: какие страны не поддержали декларацию

Стало известно, какие страны подписали совместное коммюнике по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии сегодня, 16 июня. Об этом передает Радио Свобода.
По результатам второго пленарного заседания Глобального саммита мира в Швейцарии совместное коммюнике подписали 80 стран и 4 международные организации.
Среди тех, кто коммюнике не подписал — Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее мы писали, что 15 июня в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине, в котором принимает участие 101 государство мира, включая международные организации.
Во время Саммита участники обсудят три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.
Стал известен полный текст коммюнике Саммита мира — основные тезисы:
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