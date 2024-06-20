Количество зарегистрированных случаев домашнего насилия в Украине с начала 2024 года увеличилось на 14%.



Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью «Радио Свобода», 60% тех, кто совершает домашнее насилие, являются военнослужащими. Он добавил, что это касается не только военнослужащих ВСУ, а всех военных, кто был на фронте.



Клименко подчеркнул, что военным, вернувшимся с фронта, нужна надлежащая психологическая реабилитация.



«Она (психологическая реабилитация — ред.), я считаю, сейчас в зачаточном состоянии. Если мы не подберем специалистов, не обучим их, то будем иметь большие проблемы по окончании войны», — подчеркнул министр.



Он пояснил, что человек с ПТСР или другими ментальными изменениями после войны «может быть или алкоголиком, или наркоманом или может пойти в уголовную среду, или все это будет объединено между собой».



«Часть людей после войны научились хладнокровно убивать, из этого их надо будет вытаскивать», — добавил глава МВД.