Клименко: Більше половини винуватців домашнього насильства в Україні зараз — військові

Кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні з початку 2024 року збільшилась на 14%.



Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю «Радіо Свобода», 60% тих, хто чинить домашнє насильство, є військовослужбовцями. Він додав, що це стосується не лише військовослужбовців ЗСУ, а всіх військових, хто був на фронті.



Клименко наголосив, що військовим, які повернулися з фронту, потрібна належна психологічна реабілітація.



«Вона (психологічна реабілітація — ред.), я вважаю, зараз у зародковому стані. Якщо ми не підберемо фахівців, не навчимо їх, то матимемо великі проблеми після закінчення війни», — наголосив міністр.



Він пояснив, що людина з ПТСР або іншими ментальними змінами після війни «може бути чи алкоголіком, чи наркоманом, чи може піти у кримінальне середовище, чи все це буде об'єднано між собою».



"Частина людей після війни навчилися холоднокровно вбивати, з цього їх треба буде витягувати», — додав глава МВС.