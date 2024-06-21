Сили ППО України збили вночі чотири ракети

Сили ППО України збили вночі 4 ракети Х-59/Х-69. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Про це розповів Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



«Всі ракети були збиті протиповітряною обороною в Кіровоградській та Херсонській областях», - уточнив Олещук.



Нагадаємо, 20 червня, російські БПЛА завдали масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України.