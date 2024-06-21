В Минобороны РФ сегодня заявили об уничтожении более сотни беспилотников

ПВО России перехватило 70 беспилотников над территорией аннексированного Крыма и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края и один над территорией Волгоградской области. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны РФ.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ России якобы уничтожены шесть безэкипажных украинских катеров.

Ранее сообщалось, что несколько районов Краснодарского края Россия сегодня ночью подверглись массированной атаке дронов. Также зафиксировано падение беспилотника на территорию Ильского НПЗ.