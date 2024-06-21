У Міноборони РФ сьогодні заявили про знищення понад сотні безпілотників

ППО Росії перехопило 70 безпілотників над територією анексованого Криму та над акваторією Чорного моря, 43 — над територією Краснодарського краю та один — над територією Волгоградської області. Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони РФ.

«Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві повідомили, що у північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації ЧФ Росії нібито знищено шість безекіпажних українських катерів.

Раніше повідомлялося, що кілька районів Краснодарського краю Росія сьогодні вночі зазнали масованої атаки дронів. Також зафіксовано падіння безпілотника на території Ільського НПЗ.