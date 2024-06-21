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В Буче неизвестный взорвал гранату в чужом авто за отказ подвезти к белорусской границе

21 июня 2024, 14:38

В Буче неизвестный взорвал гранату в чужом авто за отказ подвезти к белорусской границе

В Буче Киевской области неизвестный мужчина взорвал гранату в чужом автомобиле за отказ подвести его к белорусской границе. Фото: Национальная полиция В Буче Киевской области неизвестный мужчина взорвал гранату в чужом автомобиле за отказ подвести его к белорусской границе. Фото: Национальная полиция

В полиции Киевской области сообщили, что 21 июня в Бучанское районное управление полиции около 10:50 поступило сообщение от жительницы города, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле.

Как предварительно установили правоохранители, к 59-летнему водителю автомобиля KIA в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством.

«Водитель успел покинуть авто, в это время неизвестный взорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте. Водитель телесных повреждений повреждений не получил», — сообщили стражи порядка.

Как отметили в полиции, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции. По факту происшествия ведется расследование.

Ранее сообщалось, что советник главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина Ян Гагин получил осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника вблизи поселка Еленовка под оккупированным Донецком. 

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