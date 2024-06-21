В Буче неизвестный взорвал гранату в чужом авто за отказ подвезти к белорусской границе

В Буче Киевской области неизвестный мужчина взорвал гранату в чужом автомобиле за отказ подвести его к белорусской границе. Фото: Национальная полиция

В полиции Киевской области сообщили, что 21 июня в Бучанское районное управление полиции около 10:50 поступило сообщение от жительницы города, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле.

Как предварительно установили правоохранители, к 59-летнему водителю автомобиля KIA в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством.

«Водитель успел покинуть авто, в это время неизвестный взорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте. Водитель телесных повреждений повреждений не получил», — сообщили стражи порядка.

Как отметили в полиции, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции. По факту происшествия ведется расследование.



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