Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Бучі невідомий підірвав гранату в чужому авто за відмову підвезти до білоруського кордону

21 червня 2024, 14:38

У Бучі невідомий підірвав гранату в чужому авто за відмову підвезти до білоруського кордону

У Бучі на Київщині невідомий чоловік підірвав гранату в чужому автомобілі за відмову підвезти його до білоруського кордону. Фото: Національна поліція У Бучі на Київщині невідомий чоловік підірвав гранату в чужому автомобілі за відмову підвезти його до білоруського кордону. Фото: Національна поліція

У поліції Київської області повідомили, що 21 червня до Бучанського районного управління поліції близько 10:50 надійшло повідомлення від містянки, що біля її двору стався вибух в автомобілі.

Як з'ясували правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля KIA у салон сів невідомий чоловік і, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

«Водій встиг залишити авто, коли невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав», — повідомили правоохоронці.

Як зазначили в поліції, наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, співробітники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції. За фактом події ведеться розслідування.

Раніше повідомлялося, що радник голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна Ян Гагін зазнав осколкових поранень внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника поблизу селища Оленівка під окупованим Донецьком.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Вибух Київсьска область Буча Гранати автомобіль

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:18
У Маріуполі окупанти ухвалили «порядок», за яким прибиратимуть до рук землю містян
09:58
Минулої доби росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені
08:58
У Міноборони РФ сьогодні заявили про знищення понад сотні безпілотників
07:59
Під Часів Яр перекинули 24-ту бригаду через вкрай важку ситуацію
23:28
Головне за день: КАБ-500 по Костянтинівці. У РФ третю добу горить нафтобаза
17:23
У Сєверодонецьку окупаційна влада перевіряє порожні квартири, щоб їх привласнити і заселити військових РФ
14:50
В окупованому Маріуполі працювала ППО
12:49
У Криму на мисі Чауда пролунали вибухи – у росіян здетонував боєкомплект: можливо, є поранені
12:24
Чоловік у Донецьку підірвався на протипіхотній міні
23:55
Головне за день: РФ наближається до Торецька. Удари по енергосистемі
23:50
У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний»
20:52
В окупованому Донецьку жодна зі 120 водойм не придатна для купання
17:19
В окупованому Донецьку двоє людей загинули через обстріл
14:17
Одна дитина та двоє дорослих постраждали під час обстрілу Донецька
13:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:48
Головне за день: Росіяни обезголовили військовополоненого. Удари по нафтобазах РФ
23:35
Забезпечує фінансування окупаційної влади на Луганщині: СБУ повідомила про підозру «міністру фінансів ЛНР»
23:04
У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії
21:07
На захопленій Донеччині росіяни посилили фільтрацію. Кого перевіряють окупанти
17:12
У Маріуполі з'явився комітет з порятунку православ'я: містом ходять патрулі
усі новини
16:38
У розклад руху електричок в Донецькій області внесли зміни та оголосили про запуск нового маршруту на Харків
15:58
У Верховній Раді відповіли, чому українці із затримками отримують виплати за зруйноване війною житло
15:10
Перекидання 24-ї ОМБр для оборони Часового Яру. У ЗСУ розповіли, чому ухвалили таке рішення
14:38
У Бучі невідомий підірвав гранату в чужому авто за відмову підвезти до білоруського кордону
12:32
Українські військові знищують цілі у Бєлгородській області за допомогою німецьких САУ — BILD
11:57
У Росії розбився вертоліт: четверо людей загинули
11:18
У Маріуполі окупанти ухвалили «порядок», за яким прибиратимуть до рук землю містян
10:45
Російська авіація скинула авіабомбу на Селидове: є загиблі та поранені
09:58
Минулої доби росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені
08:58
У Міноборони РФ сьогодні заявили про знищення понад сотні безпілотників
08:20
Обстріли Донецької області: армія РФ вбила п'ятьох мирних жителів
07:59
Під Часів Яр перекинули 24-ту бригаду через вкрай важку ситуацію
07:54
Російська армія втратила понад 8000 танків в Україні – Генштаб ЗСУ
07:28
Сили ППО України збили вночі чотири ракети
06:55
Безпілотники масовано атакували Краснодарський край РФ
23:28
Головне за день: КАБ-500 по Костянтинівці. У РФ третю добу горить нафтобаза
23:14
Клименко: Більше половини винуватців домашнього насильства в Україні зараз — військові
22:13
ЗМІ отримали перехоплення розмови російських окупантів перед тим, як вони обезголовили українського військового
21:30
Путін заявив, що не виведе війська РФ з України
20:30
США підтвердили, що ракети Patriot і NASAMS постачатимуть насамперед Україні
усі новини
ВІДЕО
У Бучі на Київщині невідомий чоловік підірвав гранату в чужому автомобілі за відмову підвезти його до білоруського кордону. Фото: Національна поліція У Бучі невідомий підірвав гранату в чужому авто за відмову підвезти до білоруського кордону
21 червня, 14:38
Так виглядає німецька САУ PzH 2000. Фото: Wikipedia Українські військові знищують цілі у Бєлгородській області за допомогою німецьких САУ — BILD
21 червня, 12:32
Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки дронів. Фото: Defense News Безпілотники масовано атакували Краснодарський край РФ
21 червня, 06:55
Жителі Маріуполі чули вибухи. Фото: телеграм-канал Маріуполь зараз В окупованому Маріуполі працювала ППО
20 червня, 14:50
Прикордонники відбили штурм росіян на Сіверському напрямку. Фото: скрін з відео Прикордонники відбили атаку на Сіверському напрямку: семеро окупантів загинули
20 червня, 11:41
Масштабна пожежа на Платонівській нафтобазі у Тамбовській області РФ. Фото: Baza Безпілотники атакували нафтобази у Росії: сталися масштабні пожежі
20 червня, 10:08
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір