У Бучі невідомий підірвав гранату в чужому авто за відмову підвезти до білоруського кордону

У Бучі на Київщині невідомий чоловік підірвав гранату в чужому автомобілі за відмову підвезти його до білоруського кордону. Фото: Національна поліція

У поліції Київської області повідомили, що 21 червня до Бучанського районного управління поліції близько 10:50 надійшло повідомлення від містянки, що біля її двору стався вибух в автомобілі.

Як з'ясували правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля KIA у салон сів невідомий чоловік і, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

«Водій встиг залишити авто, коли невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав», — повідомили правоохоронці.

Як зазначили в поліції, наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, співробітники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції. За фактом події ведеться розслідування.

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