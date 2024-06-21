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Российская ПВО сбила свой военный вертолет в Анапе, заявили Z-каналы

21 июня 2024, 17:09

Российская ПВО сбила свой военный вертолет в Анапе, заявили Z-каналы

Российская ПВО сбила свой военно-транспортный вертолет в небе над Анапой в Краснодарском крае России. Об этом сообщают российские военные Telegram-каналы.

Как рассказал Telegram-канал «Тринадцатый», вертолет Ка-29 занимался поиском украинских безэкипажных катеров (БЭК). В это время один из российских комплексов «Панцирь» нанес удар по вертолету. На борту Ка-29 погибли четыре человека. По предварительной версии, вертолет сбили из-за неисправности системы «свой-чужой».

Такую же версию озвучил другой российский Telegram-канал Fighterbomber. Так, украинские силы применили новую тактику — одновременная атака БЭК и БПЛА.

«Чтоб отбиться от БЭК надо поднимать вертолеты, чтоб отбиться от сотни БПЛА нужно уничтожать воздушные цели. А одно с другим у нас не дружит», — отметил Fighterbomber.

Напомним, что в России разбился вертолет, в результате чего четыре человека погибли.

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