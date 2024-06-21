Російська ППО збила свій військовий гелікоптер в Анапі – Z-канали

Російська ППО збила свій військово-транспортний вертоліт у небі над Анапою в Краснодарському краї Росії. Про це повідомляють російські воєнні телеграм-канали.



Як повідомив телеграм-канал «Тринадцятий», вертоліт Ка-29 здійснював пошук українських безекіпажних катерів (БЕК). У цей час один із російських комплексів «Панцир» завдав удару по вертольоту. На борту Ка-29 загинуло четверо людей. За попередньою версією, гелікоптер збили через несправність системи «свій-чужий».



Таку саму версію озвучив інший російський телеграм-канал Fighterbomber. Так, українські сили застосували нову тактику — одночасна атака БЕК та БПЛА.



«Щоб відбитися від БЕК, треба піднімати гелікоптери. Щоб відбитися від сотні БПЛА, треба знищувати повітряні цілі. А одне з одним у нас не товаришує», — зазначив Fighterbomber.

Нагадаємо, що в Росії розбився вертоліт, загинули четверо людей.