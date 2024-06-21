В России разбился вертолет, четыре человека погибли

В России разбился вертолет Robinson. Четыре человека погибли

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Амурской области РФ. Об этом сообщил российский Тelegram-канал ASTRA со ссылкой на Следственный комитет России.

Отмечается, что вертолет Robinson R-66 с пилотом и тремя пассажирами на борту следовал с территории лесоперерабатывающего комбината до пункта назначения вблизи реки Джелтула в Тындинском районе региона.

«Поиски вертолета в тайге шли около суток», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня прогремели взрывы на мысе Чауда в оккупированном Крыму — произошла детонация боекомплекта российских военных.