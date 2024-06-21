Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В России разбился вертолет, четыре человека погибли

21 июня 2024, 11:57

В России разбился вертолет, четыре человека погибли

В России разбился вертолет Robinson. Четыре человека погибли В России разбился вертолет Robinson. Четыре человека погибли

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Амурской области РФ. Об этом сообщил российский Тelegram-канал ASTRA со ссылкой на Следственный комитет России.

Отмечается, что вертолет Robinson R-66 с пилотом и тремя пассажирами на борту следовал с территории лесоперерабатывающего комбината до пункта назначения вблизи реки Джелтула в Тындинском районе региона.

«Поиски вертолета в тайге шли около суток», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня прогремели взрывы на мысе Чауда в оккупированном Крыму — произошла детонация боекомплекта российских военных.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Авария Россия Вертолет

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:18
В Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей
09:58
За прошедшие сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибшие и раненые
08:58
В Минобороны РФ сегодня заявили об уничтожении более сотни беспилотников
07:59
Под Часов Яр перебросили 24 бригаду по причине «крайне тяжелой ситуации»
23:28
Главное за день: КАБ-500 по Константиновке. В РФ третьи сутки горит нефтебаза
17:23
В Северодонецке оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «отжимать» и заселять военных РФ
14:50
В оккупированном Мариуполе работала ПВО
12:49
В Крыму на мысе Чауда прогремели взрывы: у россиян сдетонировал боекомплект, возможно есть раненые
12:24
Мужчина в Донецке подорвался на противопехотной мине
23:55
Главное за день: РФ приближается к Торецку. Удары по энергосистеме
23:50
В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный»
20:52
В оккупированном Донецке ни один из 120 водоемов не пригоден для купания
17:19
В оккупированном Донецке двое людей погибли из-за обстрела
14:17
Один ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Донецка
13:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:48
Главное за день: Россияне обезглавили военнопленного. Удары по нефтебазам РФ
23:35
Обеспечивает финансирование оккупационных властей на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении «министру финансов ЛНР»
23:04
В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии
21:07
На захваченной Донетчине россияне усилили фильтрацию. Кого проверяют оккупанты
17:12
В Мариуполе появился комитет спасения православия: по городу ходят их патрули
все новости
12:32
Украинские военные уничтожают цели в Белгородской области с помощью немецких САУ — BILD
11:57
В России разбился вертолет, четыре человека погибли
11:18
В Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей
10:45
Российская авиация скинула авиабомбу на Селидово: есть погибшие и раненые
09:58
За прошедшие сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибшие и раненые
08:58
В Минобороны РФ сегодня заявили об уничтожении более сотни беспилотников
08:20
Обстрелы Донецкой области: армия РФ убила пятерых мирных жителей
07:59
Под Часов Яр перебросили 24 бригаду по причине «крайне тяжелой ситуации»
07:54
Российская армия потеряла более 8000 танков в Украине
07:28
Силы ПВО Украины сбили ночью четыре ракеты
06:55
Беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ
23:28
Главное за день: КАБ-500 по Константиновке. В РФ третьи сутки горит нефтебаза
23:14
Клименко: Больше половины виновников домашнего насилия в Украине сейчас — военные
22:13
СМИ получили перехват разговора российских оккупантов перед тем, как они обезглавили украинского военного
21:30
Путин заявил, что не выведет войска из Украины
20:30
США подтвердили, что ракеты Patriot и NASAMS будут поставлять Украине в первую очередь
20:00
В Украине 40 жертв сексуального насилия получили неотложные репарации
18:32
Риски инфекционных заболеваний возросли в Украине — всему виной частые отключения света
18:11
В пятницу графики почасовых отключений электроэнергии применят в течение всех суток
17:59
Как продлить выплаты пенсионерам ВПЛ, кто не прошел идентификацию: инструкция
все новости
ВИДЕО
Так выглядит немецкая САУ PzH 2000. Фото: Wikipedia Украинские военные уничтожают цели в Белгородской области с помощью немецких САУ — BILD
21 июня, 12:32
Краснодарский край России подвергся массированной атаке дронов. Фото: Defense News Беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ
21 июня, 06:55
Жители Мариуполи слышали взрывы. Фото: Telegram-канал Мариуполь сейчас В оккупированном Мариуполе работала ПВО
20 июня, 14:50
Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении. Фото: скрин с видео Пограничники отбили атаку на Северском направлении: семь оккупантов погибли
20 июня, 11:41
Масштабный пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ. Фото: Baza Беспилотники атаковали нефтебазы в России: там произошли масштабные пожары
20 июня, 10:08
Бойцы ВСУ на фоне первого трофейного танка-сарая РФ. Фото: ОСГВ «Хортица» Захват первого российского «танка-сарая» вместе с экипажем: бойцы ВСУ рассказали подробности
19 июня, 18:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор