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РФ вночі завдала по Україні комбінованого удару: майже всі цілі збили

22 червня 2024, 08:36

РФ вночі завдала по Україні комбінованого удару: майже всі цілі збили

Сьогодні, 22 червня, окупаційні війська РФ масовано атакували Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів про роботу протиповітряної оборони.

«У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу «Shahed», — зазначив він.



За уточненою інформацією, російська армія всього застосувала 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА, зокрема:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків – Саратовська обл. – РФ.);
  • 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (з анексованого Криму);
  • 4 крилатих ракет «Калібр» (з акваторії Чорного моря);
  • 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Охтарськ – РФ, Балаклава – Крим).

Олещук заявив, що сили ППО збили 25 російських цілей:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крилатих ракети «Калібр»;
  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що 21 червня сили ППО збили 4 російські ракети.

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