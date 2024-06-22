РФ вночі завдала по Україні комбінованого удару: майже всі цілі збили

Сьогодні, 22 червня, окупаційні війська РФ масовано атакували Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів про роботу протиповітряної оборони.



«У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу «Shahed», — зазначив він.





За уточненою інформацією, російська армія всього застосувала 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА, зокрема:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків – Саратовська обл. – РФ.);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (з анексованого Криму);

4 крилатих ракет «Калібр» (з акваторії Чорного моря);

13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Охтарськ – РФ, Балаклава – Крим).

Олещук заявив, що сили ППО збили 25 російських цілей:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилатих ракети «Калібр»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що 21 червня сили ППО збили 4 російські ракети.