РФ вночі завдала по Україні комбінованого удару: майже всі цілі збили

Сьогодні, 22 червня, окупаційні війська РФ масовано атакували Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів про роботу протиповітряної оборони.
«У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу «Shahed», — зазначив він.
За уточненою інформацією, російська армія всього застосувала 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА, зокрема:
Олещук заявив, що сили ППО збили 25 російських цілей:
Нагадаємо, що 21 червня сили ППО збили 4 російські ракети.
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