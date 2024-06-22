Более 1000 солдат и 8 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

За минувшие сутки, 21 июня, потери российской армии в Украине составили 1110 солдат ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники — 8 танков, 11 ББМ и 28 артсистем. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:
Как отмечается, общее количество армии РФ с начала полномасштабной войны составляет 533090 российских оккупантов.
Ранее мы писали, что 22 июня оккупационные войска РФ массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе.
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