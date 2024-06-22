Более 1000 солдат и 8 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

За минувшие сутки, 21 июня, потери российской армии в Украине составили 1110 солдат ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники — 8 танков, 11 ББМ и 28 артсистем. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 533090 (+1110) человек ликвидировано;

танков - 8009 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 15383 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 14188 (+28) ед;

РСЗО - 1106 ед.;

средства ПВО - 861 ед.;

самолетов - 359 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11305 (+15) ед.;

крылатые ракеты - 2302 (+4) ед.;

корабли/катера - 28 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 19204 (+23) ед.;

специальная техника - 2369 (+2) ед.

Как отмечается, общее количество армии РФ с начала полномасштабной войны составляет 533090 российских оккупантов.



Ранее мы писали, что 22 июня оккупационные войска РФ массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе.