Понад 1000 солдатів та 8 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ

Минулої доби, 21 червня, втрати російської армії в Україні склали 1110 солдатів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки: 8 танків, 11 ББМ та 28 артсистем. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:
Як зазначається, загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабної війни складає 533 090 російських окупантів.
Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе.
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