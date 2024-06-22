Понад 1000 солдатів та 8 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ

Минулої доби, 21 червня, втрати російської армії в Україні склали 1110 солдатів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки: 8 танків, 11 ББМ та 28 артсистем. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 533 090 (+1110) осіб ліквідовано;

танків – 8 009 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 15 383 (+11) од.;

артилерійських систем – 14 188 (+28) од.;

РСЗВ – 1 106 од.;

засобів ППО – 861 од.;

літаків – 359 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 305 (+15) од.;

крилатих ракет – 2302 (+4) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 204 (+23) од.;

спеціальної техніки - 2 369 (+2) од.

Як зазначається, загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабної війни складає 533 090 російських окупантів.



Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе.