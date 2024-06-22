В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи

Сьогодні вранці, 22 червня, у тимчасово захопленому Росією Донецьку місцеві жителі скаржилися на вибухи. В результаті цього можна побачити величезний стовп чорного диму. Про це написав голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.
«У Донецьку знову шумно! Не залишайте укриттів, обстріл може повторитися!» — написав він.
У телеграм-каналі публікують кадри з Донецька та зазначають, що уламками від збитої ракети пошкоджений автомобіль. Є інформація про «приліт» у Петрівському районі.
Наразі невідомо, що саме сталося. Окупаційна адміністрація міста також не коментує.
Раніше ми писали, що в окупованому Первомайську Луганської області частково обрушився мур багатоповерхового будинку. В угрупованні «ЛНР» заявили, що це наслідки обстрілу.
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