В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи

У Донецьку вибухи. Фото: скрін з відео

Сьогодні вранці, 22 червня, у тимчасово захопленому Росією Донецьку місцеві жителі скаржилися на вибухи. В результаті цього можна побачити величезний стовп чорного диму. Про це написав голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«У Донецьку знову шумно! Не залишайте укриттів, обстріл може повторитися!» — написав він.



У телеграм-каналі публікують кадри з Донецька та зазначають, що уламками від збитої ракети пошкоджений автомобіль. Є інформація про «приліт» у Петрівському районі.



Наразі невідомо, що саме сталося. Окупаційна адміністрація міста також не коментує.



Раніше ми писали, що в окупованому Первомайську Луганської області частково обрушився мур багатоповерхового будинку. В угрупованні «ЛНР» заявили, що це наслідки обстрілу.