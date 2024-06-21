В оккупированном Первомайске частично обрушилась стена дома — «ЛНР» заявила об обстреле

В оккупированном Первомайске Луганской области частично обрушилась стена жилого многоэтажного дома. В группировке «ЛНР» заявили, что это последствия обстрела.

Повреждена газовая труба, заявил глава оккупационной администрации городского округа Сергей Колягин.



Российские Telegram-каналы сегодня днем писали о ракетной опасности и работе ПВО РФ в Первомайске Луганской области. Является ли обрушение стены результатом неудачной работы противовоздушной обороны, на данный момент неизвестно.



Конструкция здания начала рушиться.



Медицинские работники оказали первую помощь трем пострадавшим. У всех троих диагностирована акубаротравма.