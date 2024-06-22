В Украине вводят более жесткие ограничения света

В связи с российским обстрелом этой ночью в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии с 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Сегодня, 22 июня, ограничения начнут действовать раньше. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что причиной является массированная атака армии РФ на украинские энергообъекты.



Ранее мы писали, что 22 июня оккупационные войска РФ массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе.