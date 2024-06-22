Армия РФ ударила по Харькову КАБами: есть погибшие, много пострадавших

Россияне атаковали Харьков: Фото: кадр с видео

Сегодня, 22 июня, РФ в очередной раз атаковала Харьков с помощью авиационных бомб. Предварительно, четыре удара пришлось по городу. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом заявили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.



По информации городского головы, россияне попали в район плотной жилой застройки.



«По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека. Количество раненых в результате ударов оккупантов увеличилось до 15 человек», — отметил глава ОВА.<

Кроме того, Синегубов предупредил жителей об угрозе повторных ударов.



Обновлено (15:59). В Харькове 18 пострадавших.



Обновлено (16:44). По состоянию на сейчас известно о трех погибших и 19 пострадавших. Видео обнародовал президент Зеленский.



Обновлено (17:11). Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в Харькове уже известно о трех погибших и 29 раненых в результате российского авиаудара.





Ранее мы писали, что 22 июня оккупационные войска РФ массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе.