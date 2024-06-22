Армія РФ вдарила по Харкову КАБами: є загиблі, багато постраждалих

Сьогодні, 22 червня, РФ вкотре атакувала Харків авіаційними бомбами. Попередньо, по місту вдарили чотири рази. Є загиблі та постраждалі. Про це заявили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
За інформацією міського голови, росіяни влучили у район щільної житлової забудови.
«За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. Кількість поранених у результаті ударів окупантів збільшилася до 15 осіб», — зазначив голова ОВА.
Крім того, Синєгубов попередив мешканців про загрозу повторних ударів.
Оновлено (15:59). У Харкові 18 постраждалих.
Оновлено (16:44). Станом на зараз відомо про трьох загиблих і 19 постраждалих. Відео оприлюднив президент Зеленський.
Оновлено (17:11). Глава МВС Ігор Клименко заявив, що у Харкові вже відомо про трьох загиблих і 29 поранених унаслідок російського авіаудару.
Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе.
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