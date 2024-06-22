Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские оккупанты обстреляли Торецк: есть жертвы

22 июня 2024, 19:13

Российские оккупанты обстреляли Торецк: есть жертвы

Российская армия весь день, 22 июня, атакует Торецк Донецкой области. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие. Об этом передает Суспільне Донбас.

Как отмечается, армия РФ наносила удары по городу с помощью артиллерии и авиационных бомб. В частности, около 7:30 был первый обстрел.

«В результате атаки получила осколочное ранение 55-летняя женщина. Уже в 10:00 враг нанес по городу очередной артиллерийский удар, еще травмирован мужчина 77 лет», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева.

Кроме того, Торецк подвергся авиационному удару, двое местных жителей погибли.

По указанным фактам начато досудебное расследование по ст. 438 УК Украины.

Ранее мы писали, что российская армия захватила поселок Шумы Донецкой области, который расположен в Торецкой территориальной громаде. Теперь у оккупационных войск появилась новый план — оккупация самого Торецка

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Торецк
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:56
Изымать квартиры в «ДНР» не будут?: Пушилин подписал новый приказ — о чем речь
15:50
В результате обстрела Донецка погибли трое мужчин
15:01
В Мариуполе гремели взрывы, повреждена база россиян — техника и ПВО
11:25
Новая методичка Кремля: в «ЛНР» на войну против Украины будут вербовать подозреваемых
10:55
В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
00:46
Главное за день: Армия РФ штурмует Часов Яр. Атака на Селидово
23:43
Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ►
22:00
В Первомайске боеприпасы взорвались в машине российских военных
21:30
«ДНР» перечислила города, где будет строить дома
18:11
В оккупированном Первомайске частично обрушилась стена дома — «ЛНР» заявила об обстреле
11:18
В Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей
09:58
За прошедшие сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибшие и раненые
08:58
В Минобороны РФ сегодня заявили об уничтожении более сотни беспилотников
07:59
Под Часов Яр перебросили 24 бригаду по причине «крайне тяжелой ситуации»
23:28
Главное за день: КАБ-500 по Константиновке. В РФ третьи сутки горит нефтебаза
17:23
В Северодонецке оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «отжимать» и заселять военных РФ
14:50
В оккупированном Мариуполе работала ПВО
12:49
В Крыму на мысе Чауда прогремели взрывы: у россиян сдетонировал боекомплект, возможно есть раненые
12:24
Мужчина в Донецке подорвался на противопехотной мине
23:55
Главное за день: РФ приближается к Торецку. Удары по энергосистеме
все новости
19:37
Будут ли в Украине выключать свет 23 июня: ответ Укрэнерго
19:13
Российские оккупанты обстреляли Торецк: есть жертвы
18:56
Изымать квартиры в «ДНР» не будут?: Пушилин подписал новый приказ — о чем речь
17:36
ВСУ уничтожили «Панцырь-С1» РФ под Белгородом — СМИ
16:07
Армия РФ ударила по Харькову КАБами: есть погибшие, много пострадавших
15:50
В результате обстрела Донецка погибли трое мужчин
15:01
В Мариуполе гремели взрывы, повреждена база россиян — техника и ПВО
14:33
Три района Донетчины подверглись обстрелам со стороны армии РФ
13:01
В Белгородской области РФ пострадал мужчина из-за атаки БПЛА
12:00
В Украине вводят более жесткие ограничения света
11:25
Новая методичка Кремля: в «ЛНР» на войну против Украины будут вербовать подозреваемых
10:55
В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
10:35
ВС РФ усилили давление на Торецк и захватили поселок Шумы — DeepState
09:57
Оккупанты ударили по Прикарпатью: вспыхнул пожар
09:40
Более 1000 солдат и 8 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ
09:18
В результате обстрелов за сутки пять человек погибли и 7 пострадали на Донетчине
08:36
РФ ночью нанесла по Украине комбинированный удар: почти все цели сбили
00:46
Главное за день: Армия РФ штурмует Часов Яр. Атака на Селидово
23:43
Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ►
22:00
В Первомайске боеприпасы взорвались в машине российских военных
все новости
ВИДЕО
В Донецке взрывы. Фото: скрин с видео В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
22 июня, 10:55
Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ► Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ►
21 июня, 23:43
В Первомайске боеприпасы взорвались в машине российских военных В Первомайске боеприпасы взорвались в машине российских военных
21 июня, 22:00
Фото: УЕФА Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024
21 июня, 17:54
В Буче Киевской области неизвестный мужчина взорвал гранату в чужом автомобиле за отказ подвести его к белорусской границе. Фото: Национальная полиция В Буче неизвестный взорвал гранату в чужом авто за отказ подвезти к белорусской границе
21 июня, 14:38
Так выглядит немецкая САУ PzH 2000. Фото: Wikipedia Украинские военные уничтожают цели в Белгородской области с помощью немецких САУ — BILD
21 июня, 12:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор