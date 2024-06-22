Российские оккупанты обстреляли Торецк: есть жертвы

Российская армия весь день, 22 июня, атакует Торецк Донецкой области. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие. Об этом передает Суспільне Донбас.



Как отмечается, армия РФ наносила удары по городу с помощью артиллерии и авиационных бомб. В частности, около 7:30 был первый обстрел.



«В результате атаки получила осколочное ранение 55-летняя женщина. Уже в 10:00 враг нанес по городу очередной артиллерийский удар, еще травмирован мужчина 77 лет», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева.



Кроме того, Торецк подвергся авиационному удару, двое местных жителей погибли.



По указанным фактам начато досудебное расследование по ст. 438 УК Украины.



Ранее мы писали, что российская армия захватила поселок Шумы Донецкой области, который расположен в Торецкой территориальной громаде. Теперь у оккупационных войск появилась новый план — оккупация самого Торецка.