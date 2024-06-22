Російські окупанти обстріляли Торецьк: є жертви

Російська армія весь день, 22 червня, атакує Торецьк на Донеччині. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі. Про це передає «Суспільне Донбас».



Як зазначається, армія РФ завдавала ударів по місту з артилерії та авіаційними бомбами. Зокрема, близько 7:30 стався перший обстріл.



«В результаті атаки зазнала осколкового поранення 55-річна жінка. Вже о 10:00 ворог завдав по місту чергового артилерійського удару – поранений 77-річний чоловік», — повідомила прессекретарка прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.



Крім того, Торецьк зазнав авіаційного удару – двоє місцевих жителів загинули.



За зазначеними фактами розпочато досудове розслідування за ст. 438 КК України.



Раніше ми писали, що російська армія захопила селище Шуми Донецької області, яке розташоване в Торецькій територіальній громаді. Тепер в окупаційних військ є новий план — окупація самого Торецька.