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Будут ли в Украине выключать свет 23 июня: ответ Укрэнерго

22 июня 2024, 19:37

Будут ли в Украине выключать свет 23 июня: ответ Укрэнерго

В воскресенье, 23 июня, в Украине графики отключения электроэнергии будут действовать вечером. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

«Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это из-за снижения потребления света в выходной день.

«При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно», — указали в «Укрэнерго».

Ранее мы писали, что 22 июня оккупационные войска РФ массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. 

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