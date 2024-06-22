Будут ли в Украине выключать свет 23 июня: ответ Укрэнерго

В воскресенье, 23 июня, в Украине графики отключения электроэнергии будут действовать вечером. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00», - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что это из-за снижения потребления света в выходной день.



«При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно», — указали в «Укрэнерго».



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