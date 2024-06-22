Чи вимикатимуть світло в Україні 23 червня: відповідь Укренерго

У неділю, 23 червня, в Україні графіки відключення електроенергії діятимуть увечері. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що це через зниження споживання світла у вихідний день.



«При зміні ситуації в енергосистемі щодо застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково», — зазначили в «Укренерго».



Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ масовано атакували Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе.