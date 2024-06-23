Жители оккупированной Луганщины смогут помочь Силам обороны: в «Азове» рассказала детали

Азов обратились к жителям Луганщины. Фото: пресс-служба

Украинские военнослужащие бригады «Азов» призвали жителей временно оккупированных территорий Луганщины передавать данные о передвижении российских войск. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице в Telegram.



Военные обратились к жителям Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и окружающих территорий.



«Сделайте свой вклад в победу над российской армией. Вы можете помочь Силам обороны Украины, передавая данные о расположении и передвижении сил и средств оккупантов в ваших населенных пунктах», — говорится в сообщении.



В «Азове» предоставили данные для того, чтобы каждый мог отправить важную информацию, в ведомстве уточнили, что гарантируют анонимность.



«Если у вас есть информация, или вы готовы к любому сотрудничеству, пишите на Telegram-аккаунт: @andrad2024», — резюмировали в соцсети.



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