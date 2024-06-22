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Новая методичка Кремля: в «ЛНР» на войну против Украины будут вербовать подозреваемых

22 июня 2024, 11:25

Новая методичка Кремля: в «ЛНР» на войну против Украины будут вербовать подозреваемых

В так называемой «ЛНР» усилили мобилизацию, в частности, на войну против Украины будут вербовать подозреваемых. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Поступила методичка, согласно которой силовики обязаны предлагать заключить контракт с минобороны РФ не только обвиняемым, но и подозреваемым. То есть, практически каждому», — отметил он.

По словам Лысогора, российские оккупанты обещают поспособствовать прекращению уголовного дела.

Кроме того, предлагают присоединиться к армии РФ и нарушителям комендантского часа, и тем, кто находится под административным надзором.

«О выполнении плана необходимо докладывать высшему руководству», — резюмировал глава региона. 

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