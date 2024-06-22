Новая методичка Кремля: в «ЛНР» на войну против Украины будут вербовать подозреваемых

В так называемой «ЛНР» усилили мобилизацию, в частности, на войну против Украины будут вербовать подозреваемых. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Поступила методичка, согласно которой силовики обязаны предлагать заключить контракт с минобороны РФ не только обвиняемым, но и подозреваемым. То есть, практически каждому», — отметил он.



По словам Лысогора, российские оккупанты обещают поспособствовать прекращению уголовного дела.



Кроме того, предлагают присоединиться к армии РФ и нарушителям комендантского часа, и тем, кто находится под административным надзором.



«О выполнении плана необходимо докладывать высшему руководству», — резюмировал глава региона.



Ранее мы писали, что оккупанты во временно захваченном Северодонецке Луганской области занимают пустые квартиры.