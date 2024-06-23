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Жителі окупованої Луганщини зможуть допомогти Силам оборони: в «Азові» розповіли подробиці

23 червня 2024, 14:50

Жителі окупованої Луганщини зможуть допомогти Силам оборони: в «Азові» розповіли подробиці

Азов звернулися до мешканців Луганщини. Фото: пресслужба Азов звернулися до мешканців Луганщини. Фото: пресслужба

Українські військовослужбовці бригади «Азов» закликали жителів тимчасово окупованих територій Луганщини передавати відомості про пересування російських військ. Відповідне повідомлення опубліковане на офіційній телеграм-сторінці.

Військові звернулися до жителів Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та довколишніх територій.

«Зробіть свій внесок у перемогу над російською армією. Ви можете допомогти Силам оборони України, передаючи відомості про розташування та пересування сил та засобів окупантів у ваших населених пунктах», — йдеться у повідомленні.

В «Азові» надали дані для того, щоб кожен міг надіслати важливу інформацію. У відомстві уточнили, що гарантують анонімність.

«Якщо у вас є інформація, або ви готові до будь-якої співпраці, пишіть на Telegram-аккаунт: @andrad2024», — резюмували в соцмережі.

Раніше ми писали, що в так званій ЛНР посилили мобілізацію, зокрема, на війну проти України вербуватимуть підозрюваних.

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