Жителі окупованої Луганщини зможуть допомогти Силам оборони: в «Азові» розповіли подробиці

Азов звернулися до мешканців Луганщини. Фото: пресслужба

Українські військовослужбовці бригади «Азов» закликали жителів тимчасово окупованих територій Луганщини передавати відомості про пересування російських військ. Відповідне повідомлення опубліковане на офіційній телеграм-сторінці.



Військові звернулися до жителів Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та довколишніх територій.



«Зробіть свій внесок у перемогу над російською армією. Ви можете допомогти Силам оборони України, передаючи відомості про розташування та пересування сил та засобів окупантів у ваших населених пунктах», — йдеться у повідомленні.



В «Азові» надали дані для того, щоб кожен міг надіслати важливу інформацію. У відомстві уточнили, що гарантують анонімність.



«Якщо у вас є інформація, або ви готові до будь-якої співпраці, пишіть на Telegram-аккаунт: @andrad2024», — резюмували в соцмережі.



Раніше ми писали, що в так званій ЛНР посилили мобілізацію, зокрема, на війну проти України вербуватимуть підозрюваних.