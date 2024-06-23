Жителі окупованої Луганщини зможуть допомогти Силам оборони: в «Азові» розповіли подробиці

Українські військовослужбовці бригади «Азов» закликали жителів тимчасово окупованих територій Луганщини передавати відомості про пересування російських військ. Відповідне повідомлення опубліковане на офіційній телеграм-сторінці.
Військові звернулися до жителів Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та довколишніх територій.
«Зробіть свій внесок у перемогу над російською армією. Ви можете допомогти Силам оборони України, передаючи відомості про розташування та пересування сил та засобів окупантів у ваших населених пунктах», — йдеться у повідомленні.
В «Азові» надали дані для того, щоб кожен міг надіслати важливу інформацію. У відомстві уточнили, що гарантують анонімність.
«Якщо у вас є інформація, або ви готові до будь-якої співпраці, пишіть на Telegram-аккаунт: @andrad2024», — резюмували в соцмережі.
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