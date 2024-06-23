РФ нанесла авиаудар по Харькову: есть жертва, много пострадавших, город частично без света

Синегубов рассказал детали об обстреле. Фото: скрин с видео

Российские войска сегодня, 23 июня, нанесли авиационный удар по Харькову. Есть жертвы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Городской голова в прямом эфире телемарафона отметил, что россияне атаковали Шевченковский и Холодногорский районы.



Кроме того, в городе из-за «прилета» временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия.



Обновлено (16:26). Синегубов отметил, что 10 человек получили ранения, еще один гражданский – погиб. Попадания зафиксированы по частному сектору и детскому учебному заведению.



«Среди пострадавших двое подростков 15 и 16 лет. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени», — отметил он.



Также глава ОВА добавил, что половина города осталась без света.



Обновлено (17:07). Синегубов рассказал детали сегодняшнего обстрела. В частности, в Шевченковском районе повреждено учебное заведение. В нем находилась женщина — она получила травмы легкой степени. В многоквартирных домах рядом выбило окна, повреждены фасады зданий.



В Холодногорском районе зафиксировали попадание в частный сектор - 2 дома разрушены. Также «прилет» был и в Киевском районе, в промышленную зону. По состоянию на сейчас всего пострадали 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет. Один человек в тяжелом состоянии. Погиб 73-летний мужчина.



Ранее мы писали, что 22 июня РФ атаковала Харьков с помощью авиационных бомб. Предварительно, четыре удара пришлось по городу. Есть погибшие и пострадавшие.