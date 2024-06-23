РФ завдала авіаудару по Харкову: є жертва, багато постраждалих, місто частково без світла

Синєгубов розповів деталі про обстріл. Фото: скрин з відео

Російські війська сьогодні, 23 червня, завдали авіаційного удару по Харкову. Є жертви. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Міський голова у прямому ефірі телемарафону зазначив, що росіяни атакували Шевченківський та Холодногірський райони.



Крім того, у місті через «приліт» тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції зараз працюють виключно у режимі укриття.



Оновлено (16:26). Синэгубов зазначив, що 10 людей отримали поранення, ще одна цивільна – загинула. Влучання зафіксовано по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.



«Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у тяжкому стані. Одна людина зазнала травм середнього ступеня», — зазначив він.



Також голова ОВА додав, що половина міста залишилася без світла.



Оновлено (17:07). Синєгубов розповів деталі сьогоднішнього обстрілу. Зокрема, у Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка — вона дістала травми легкого ступеня. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель.



У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор — 2 будинки зруйновано. Також «прильот» був і в Київському районі, у промислову зону.

Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Загинув 73-річний чоловік.



Раніше ми писали, що 22 червня РФ атакувала Харків за допомогою авіаційних бомб. Попередньо чотири удари довелося по місту. Є загиблі та постраждалі.