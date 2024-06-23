Военные аналитики сообщили об оккупации РФ села на Донетчине

Россияне захватили Новоалександровку. Фото: DeepState

По данным военных аналитиков, российские оккупанты пытаются закрепиться на западных окраинах села Новоалександровка Донецкой области. В свою очередь ВСУ делают все, чтобы остановить продвижение ВС РФ. Об этом отмечается на сайте DeepState.



«Враг оккупировал Новоалександровку. Силы обороны Украины проводят поражение живой силы, чтобы остановить дальнейшее продвижение», — говорится в сообщении.



В DeepState отмечают, что важно остановить продвижение россиян, ведь до трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка.



Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин «Новостям Донбасса» говорил, что трасса Покровск-Константиновка остается в приоритете захватчиков.



«Они сами об этом говорили, что им для определенной уверенности на том направлении нужна трасса, чтобы выйти на Краматорскую агломерацию и далее. И для того, чтобы этого достичь, они ведут там активные боевые действия – рвутся после Очеретиного к магистрали «Покровск-Константиновка». Ну и само Покровское направление очень активно. В нашем районе ответственности «Хортица» на утро было 129 боевых столкновений. Это одна из наибольших цифр с начала активного периода», — рассказал он.



Напомним, российским войскам удалось продвинуться в населенных пунктах Харьковской и Донецкой областях.