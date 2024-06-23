Військові аналітики повідомили про окупацію РФ села на Донеччині

Росіяни захопили Новоолександрівку. Фото: DeepState

За даними військових аналітиків, російські окупанти намагаються закріпитися на західних околицях села Новоолександрівка Донецької області. Своєю чергою ЗСУ роблять все, щоб зупинити наступ ЗС РФ. Про це повідомляє проєкт DeepState.



«Ворог окупував Новоолександрівку. Сили оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування», — йдеться у повідомленні.



У DeepState зазначають, що важливо зупинити просування росіян, адже до траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка.



Раніше спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин «Новинам Донбасу» говорив, що траса Покровськ-Костянтинівка залишається у пріоритеті для загарбників.



«Вони самі про це говорили, що їм для певної впевненості на тому напрямку потрібна траса, щоб вийти на Краматорську агломерацію і далі. І для того, щоб цього досягти, вони ведуть там активні бойові дії – рвуться після Очеретиного до магістралі Покровськ-Костянтинівка. Та й сам Покровський напрямок дуже активний. У нашому районі відповідальності «Хортиця» на ранок було 129 бойових зіткнень. Це одна з найбільших цифр із початку активного періоду», — розповів він.



Нагадаємо, російським військам вдалося просунутися у населених пунктах Харківської та Донецької областей.