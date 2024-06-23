Стало известно, где на фронте продвинулись российские войска — DeepState

Военные аналитики украинского проекта DeepState сообщили, что российским войскам удалось продвинуться в населенных пунктах Харьковской и Донецкой областях.



«Враг продвинулся южнее Ольшан (Харьковщина), возле Новопокровского, Пивничного и Константиновки (Донетчина)», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что российская армия захватила поселок Шумы Донецкой области, который расположен в Торецкой территориальной громаде. Теперь у оккупационных войск появилась новый план — оккупация самого Торецка.