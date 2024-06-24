Маршрутка и фура столкнулись в Кривом Роге: более 20 человек пострадали

Более 20 человек пострадали в результате столкновения маршрутки и фуры в Кривом Роге. Фото: «Свои. Кривой Рог»

На перекрестке в Кривом Роге столкнулись пассажирская маршрутка и фура. В результате ДТП пострадали 22 человека. Об этом сообщает издание «Свои. Кривой Рог».

Отмечается, что авария произошла утром в Терминале. По предварительной информации, маршрутка направлялась со стороны проспекта Металлургов, а фура двигалась по Никопольскому шоссе.

«Последняя — не предоставила преимущество в движении общественному транспорту. Светофоры не работали», — говорится в сообщении.

От удара маршрутка перевернулась на бок. По данным издания, 4 пострадавших могут находиться в тяжелом состоянии.

«На месте работает полиция, движение по участку осложнено», — пишет издание.

Напомним, Государственное бюро расследований не сообщило о подозрении участнику ДТП, в котором погибла журналистка «Новостей Донбасса» Анастасия Волкова, расследование продолжается. Об этом в ответ на запрос «Новостей Донбасса» сообщили в Территориальном управлении ГБР в городе Краматорск.