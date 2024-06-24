Маршрутка та фура зіткнулися у Кривому Розі: понад 20 людей постраждали

Понад 20 людей постраждали внаслідок зіткнення маршрутки та фури у Кривому Розі. Фото: «Свої. Кривий Ріг»

На перехресті у Кривому Розі зіткнулися пасажирська маршрутка та фура. Внаслідок ДТП постраждали 22 людини. Про це повідомляє видання «Свої. Кривий Ріг».

Зазначається, що аварія сталася вранці в Терміналі. За попередньою інформацією, маршрутка прямувала з боку проспекту Металургів, а фура рухалася Нікопольським шосе.

«Остання — не надала переваги у русі громадському транспорту. Світлофори не працювали», — йдеться у повідомленні.

Від удару маршрутка перекинулася на бік. За інформацією видання, 4 постраждалих можуть перебувати у тяжкому стані.

«На місці працює поліція, рух ділянкою ускладнений», — пише видання.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань не повідомило про підозру учаснику ДТП, в якому загинула журналістка «Новин Донбасу» Анастасія Волкова, розслідування триває. Про це у відповідь на запит «Новин Донбасу» повідомили у Територіальному управлінні ДБР у місті Краматорськ.