Украинские военные впервые использовали HIMARS при атаке по Курской области РФ: повреждено здание ФСБ

ВСУ впервые атаковали Курскую область ракетами HIMARS. Карта: ASTRA

Силы обороны Украины впервые применили американские HIMARS для атаки по военным целям РФ в Курской области. Поражено здание ФСБ. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

По источникам издания, атака произошла 22 июня. ВСУ использовали 2 ракеты HIMARS. Одну — по поселку Мирный в Суджанском районе. Другую — по селу Длинные Бумы в Белевском районе.

Отмечается, что обе ракеты были сбиты российской ПВО, но обломками частично разрушено здание пограничного управления ФСБ в Судже.

Ранения получил один работник. Также повреждены 2 автомобиля.

Местные власти в тот день сообщали об успешной работе противовоздушной обороны и устранении последствий атаки. Местные жители в чатах писали, что у них пропал свет.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе 22 июня гремели взрывы, над городом виднелся густой черный дым. Позже стало известно о поврежденной базе россиян.