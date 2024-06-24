Українські військові вперше використали HIMARS в атаці на Курську область РФ: пошкоджена будівля ФСБ

ЗСУ вперше атакували Курську область ракетами HIMARS. Карта: ASTRA

Сили оборони України вперше застосували американські HIMARS для атаки військових цілей РФ у Курській області. Уражена будівля ФСБ. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Згідно з джерелами видання, атака відбулася 22 червня. ЗСУ використали 2 ракети HIMARS. Одну — по селищу Мирний у Суджанському районі. Другу — по селу Довгі Буми у Білівському районі.

Зазначається, що обидві ракети збиті російською ППО, але уламками частково зруйнована будівля прикордонного управління ФСБ у Суджі.

Поранення зазнав один працівник. Також пошкоджені 2 автомобілі.

Місцева влада того дня повідомляла про успішну роботу протиповітряної оборони та усунення наслідків атаки. Місцеві жителі у чатах писали, що в них пропало світло.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі 22 червня лунали вибухи, над містом виднівся густий чорний дим. Пізніше стало відомо про пошкоджену базу росіян.