«Белые ангелы» эвакуировали из Красногоровки пострадавших пенсионеров

Полиция эвакуировала жителей Красногоровки. Фото: полиция

Полицейский экипаж «Белые ангелы» продолжает вывозить людей из Донетчины несмотря на постоянные обстрелы со стороны армии РФ. Так, недавно была эвакуирована супружеская пара, которая получила ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«В результате российского обстрела 65-летняя женщина получила открытый травматический перелом руки, многочисленные осколочные ранения и потеряла пальцы на одной руке. 72-летнему мужчине осколками ранило ноги», — говорится в сообщении.



Правоохранительные органы оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и доставили их в больницу.



Ранее мы писали, что из двух прифронтовых сел, Воздвиженка и Волчье, которые находятся на Авдеевском направлении Донецкой области, полицейский экипаж «Белые ангелы» вывез шесть жителей.