«Белые ангелы» эвакуировали шесть человек с Авдеевского направления

Из двух прифронтовых сел, Воздвиженка и Волчье, которые находятся на Авдеевском направлении Донецкой области, полицейский экипаж «Белые ангелы» вывез шесть жителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Четырех человек полицейские эвакуировали из Воздвиженки и двух — из Волчьего. Фронт приблизился к этим селам практически вплотную, враг прицельно расстреливает дома», — говорится в сообщении.
Кроме того, жители забрали с собой своих домашних животных, в частности, цыплят, уток и кроликов.
В полиции отметили, что пока продолжалась эвакуация, россияне атаковали окрестности населенных пунктов.
К слову, в селе Волчье остается около семи жителей и еще несколько — в Воздвиженке.
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