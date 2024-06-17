«Белые ангелы» эвакуировали шесть человек с Авдеевского направления

Полиция продолжает эвакуировать жителей из Донетчины. Фото: полиция

Из двух прифронтовых сел, Воздвиженка и Волчье, которые находятся на Авдеевском направлении Донецкой области, полицейский экипаж «Белые ангелы» вывез шесть жителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Четырех человек полицейские эвакуировали из Воздвиженки и двух — из Волчьего. Фронт приблизился к этим селам практически вплотную, враг прицельно расстреливает дома», — говорится в сообщении.



Кроме того, жители забрали с собой своих домашних животных, в частности, цыплят, уток и кроликов.



В полиции отметили, что пока продолжалась эвакуация, россияне атаковали окрестности населенных пунктов.



К слову, в селе Волчье остается около семи жителей и еще несколько — в Воздвиженке.



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