«Білі янголи» евакуювали з Красногорівки постраждалих пенсіонерів

Поліція евакуювала мешканців Красногорівки. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» продовжує вивозити людей з Донеччини попри постійні обстріли з боку армії РФ. Так, нещодавно евакуювали подружню пару, яка зазнала поранень. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«В результаті російського обстрілу 65-річна жінка зазнала відкритого травматичного перелому руки, численних поранень і втратила пальці на одній руці. 72-річному чоловікові осколками поранило ноги», — йдеться у повідомленні.



Правоохоронні органи надали постраждалим першу медичну допомогу та доправили їх до лікарні.



Раніше ми писали, що з двох прифронтових сіл, Воздвиженка та Вовче на Авдіївському напрямку Донецької області поліцейський екіпаж «Білий янгол» вивіз шістьох жителів.