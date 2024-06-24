Оккупированный Донецк остался частично без света

В одном из районов временно оккупированного Донецка частично отсутствует электроснабжение. Это произошло из-за вечерних атак. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По его словам, в результате вечернего обстрела произошло отключение по линии 110 кВт и 35 кВт.



Таким образом, были обесточены 2 питающие станции и 180 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии в Петровском районе остаются 24500 абонентов.



Ранее мы писали, что в Дружковке Донецке области утром были слышны взрывы.