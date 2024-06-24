Окупований Донецьк залишився частково без світла

В одному з районів тимчасово окупованого Донецька частково відсутнє електропостачання. Це сталося через вечірні атаки. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За його словами, внаслідок вечірнього обстрілу сталося відключення на лінії 110 кВт та 35 кВт.



Через це знеструмлені 2 станції живлення і 180 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії у Петрівському районі залишаються 24 500 абонентів.



Раніше ми писали, що в Дружківці Донецької області вранці чули вибухи.