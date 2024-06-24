Сегодня в полдень в Дружковке прогремели два взрыва

Сколько сегодня днём прогремели два взрыва. Фото: Дружковка/Telegram

Сегодня днем, 24 июня, приблизительно в 11:45 и в 12:17, в Дружковке Донецкой области прогремели два взрыва, сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что российские военные нанесли удары в район одного из инфраструктурных объектов.

Местные жители сообщают что во многих близлежащих домах от взрывов вылетели стёкла. Также в городе отключено центральное водоснабжение.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на этот час нет.

Ранее сообщалось, что утром 20 июня российская армия скинула авиационную бомбу КАБ-500 на Константиновку Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина, также есть пострадавшая.