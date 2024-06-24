Сегодня в полдень в Дружковке прогремели два взрыва

Сегодня днем, 24 июня, приблизительно в 11:45 и в 12:17, в Дружковке Донецкой области прогремели два взрыва, сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».
Отмечается, что российские военные нанесли удары в район одного из инфраструктурных объектов.
Местные жители сообщают что во многих близлежащих домах от взрывов вылетели стёкла. Также в городе отключено центральное водоснабжение.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях на этот час нет.
Ранее сообщалось, что утром 20 июня российская армия скинула авиационную бомбу КАБ-500 на Константиновку Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина, также есть пострадавшая.
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