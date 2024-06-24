Из-за ударов по Дружковке ранены два человека, в городе нет воды

В результате ракетных ударов по Дружковке ранены два человека. В городе нет воды

В результате обстрела Дружковки Донецкой области ранены два человека. Их госпитализировали в травматологическое отделение. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, сегодня в полдень по одному из инфраструктурных объектов города было нанесено два ракетных удара.

Отмечается, что в результате «прилетов» серьезные повреждения получили насосная станция и водовод. В настоящее время в Дружковке отсутствует центральное водоснабжение.

Источники допускают, что в связи с масштабностью повреждений ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в городе могут затянуться.

Позже Дружковское производственное управление водно-канализационного хозяйства (ПУВКХ) сообщило, что в результате ракетных обстрелов объекта критической инфраструктуры поврежден водовод, в связи с чем приостановлено водоснабжение в городе. Начаты аварийно-ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что сегодня днем, 24 июня, приблизительно в 11:45 и в 12:17, в Дружковке Донецкой области прогремели два взрыва.