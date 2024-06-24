Через удари по Дружківці поранено двох людей, у місті немає води

Внаслідок ударів по Дружківці поранено двох людей. У місті немає води

Внаслідок обстрілу Дружківки Донецької області поранено двох людей. Їх госпіталізували до травматологічного відділення. Про це «Новини Донбасу» повідомили джерела, знайомі із ситуацією.



За словами співрозмовників, сьогодні опівдні по одному з інфраструктурних об'єктів міста було завдано двох ударів.



Зазначається, що внаслідок «прильотів» серйозні пошкодження зазнали насосна станція та водовід. На даний час у Дружківці відсутнє центральне водопостачання.



Джерела припускають, що через масштабність пошкоджень ремонтні роботи з відновлення водопостачання в місті можуть затягтися.

Пізніше Дружківське виробниче управління водно-каналізаційного господарства (ВУВКГ) повідомило, що внаслідок ракетного обстрілу об'єкта критичної інфраструктури пошкоджено водогін, у зв'язку з чим призупинено водопостачання у місті. Розпочато аварійно-ремонтні роботи.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень, 24 червня, приблизно об 11:45 та о 12:17, у Дружківці Донецької області пролунали два вибухи.