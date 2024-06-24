Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Через удари по Дружківці поранено двох людей, у місті немає води

24 червня 2024, 14:58

Через удари по Дружківці поранено двох людей, у місті немає води

Внаслідок ударів по Дружківці поранено двох людей. У місті немає води Внаслідок ударів по Дружківці поранено двох людей. У місті немає води

Внаслідок обстрілу Дружківки Донецької області поранено двох людей. Їх госпіталізували до травматологічного відділення. Про це «Новини Донбасу» повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

За словами співрозмовників, сьогодні опівдні по одному з інфраструктурних об'єктів міста було завдано двох ударів.

Зазначається, що внаслідок «прильотів» серйозні пошкодження зазнали насосна станція та водовід. На даний час у Дружківці відсутнє центральне водопостачання.

Джерела припускають, що через масштабність пошкоджень ремонтні роботи з відновлення водопостачання в місті можуть затягтися.

Пізніше Дружківське виробниче управління водно-каналізаційного господарства (ВУВКГ) повідомило, що внаслідок ракетного обстрілу об'єкта критичної інфраструктури пошкоджено водогін, у зв'язку з чим призупинено водопостачання у місті. Розпочато аварійно-ремонтні роботи.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень, 24 червня, приблизно об 11:45 та о 12:17, у Дружківці Донецької області пролунали два вибухи.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Дружківка
Інше
Війна водопостачання

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:58
Через удари по Дружківці поранено двох людей, у місті немає води
13:42
Окупований Донецьк залишився частково без світла
12:58
Сьогодні опівдні у Дружківці пролунали два вибухи
12:22
ЗСУ вдарили по військовій базі в анексованому Криму
10:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
07:46
Українські військові спростували повідомлення про повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Донеччині
23:31
Головне за день: Жертви обстрілів у Харкові та Київській області. Атака на Севастополь
15:59
У Севастополі лунали вибухи: відомо про трьох загиблих, близько сотні постраждалих
14:50
Жителі окупованої Луганщини зможуть допомогти Силам оборони: в «Азові» розповіли подробиці
23:34
Головне за день: РФ скинула на Харків чотири бомби. Вибухи у Маріуполі
18:56
Вилучати квартири в «ДНР» не будуть? Пушилін підписав новий «наказ»: про що мова
15:50
Внаслідок обстрілу Донецька загинули троє чоловіків
15:01
У Маріуполі лунали вибухи: пошкоджена база росіян, техніка та ППО
11:25
Нова методичка Кремля: у «ЛНР» на війну проти України вербуватимуть підозрюваних
10:55
В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи
00:46
Головне за день: Армія РФ штурмує Часів Яр. Атака на Селидове
23:43
Довічний термін за смерть «Мотороли» Росія покликала на ЗАЕС «зручних» журналістів — дайджест з окупації ►
22:00
У Первомайську боєприпаси вибухнули у машині російських військових
21:30
У «ДНР» назвали міста, де зводитимуть будинки
18:11
В окупованому Первомайську частково обрушилася стіна будинку: «ЛНР» заявила про обстріл
усі новини
16:27
Ракетний удар по військовому полігону в Краснодарському краї РФ 21 червня: знищено понад 100 безпілотників
16:25
На фронті військові бригади «Помста» знищили 21 оккупанта, ще 2 — взяли в полон
15:32
Курахово потрапило під обстріл окупантів: одна людина загинула, ще одна — постраждала
15:14
РФ скинула на Селидове 2 авіабомби: постраждали 6 людей, серед них діти
14:58
Через удари по Дружківці поранено двох людей, у місті немає води
14:14
Війська РФ завдали подвійного удару по Покровську: є загиблі та багато поранених
13:42
Окупований Донецьк залишився частково без світла
13:13
«Білі янголи» евакуювали з Красногорівки постраждалих пенсіонерів
12:58
Сьогодні опівдні у Дружківці пролунали два вибухи
12:38
РФ вранці вдарила по Торецьку: є жертва та постраждалий
12:22
ЗСУ вдарили по військовій базі в анексованому Криму
11:36
Німеччина надала українським прикордонникам 41 вантажівку
11:34
Кабмін дозволив бронювати військовозобов'язаних, які займаються гуманітарним розмінуванням
10:59
Сили ППО вранці знищили одну крилату ракету над Одеською областю
10:52
Українські військові вперше використали HIMARS в атаці на Курську область РФ: пошкоджена будівля ФСБ
10:40
Внаслідок російських обстрілів Донецької області постраждали 12 людей та 85 цивільних об'єктів
10:20
Маршрутка та фура зіткнулися у Кривому Розі: понад 20 людей постраждали
10:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
09:43
Внаслідок атак росіян по Донеччині десятки пошкоджених будинків
09:15
В Одесі пролунали вибухи: армія РФ завдала удару балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі
усі новини
ВІДЕО
Росіяни атакували Селидове. Фото: Селидівська МВА РФ скинула на Селидове 2 авіабомби: постраждали 6 людей, серед них діти
24 червня, 15:14
Поліція евакуювала мешканців Красногорівки. Фото: поліція «Білі янголи» евакуювали з Красногорівки постраждалих пенсіонерів
24 червня, 13:13
ЗСУ завдали ракетного удару по військовій базі в Криму. Фото: телеграм-канал «Кіберборошно» ЗСУ вдарили по військовій базі в анексованому Криму
24 червня, 12:22
Німеччина передала Україні 41 вантажівку. Фото: ДПСУ Німеччина надала українським прикордонникам 41 вантажівку
24 червня, 11:36
У Севастополі вибухи. Фото: скрін з відео У Севастополі лунали вибухи: відомо про трьох загиблих, близько сотні постраждалих
23 червня, 15:59
Прикордонники деактивували техніку РФ. Фото: скрін з відео На Бахмутському напрямку прикордонники знищили кілька одиниць техніки армії РФ
23 червня, 11:59

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір