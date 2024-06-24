Курахово попало под обстрел оккупантов: один человек погиб, еще один — пострадал

Город Курахово подвергся обстрелу российских оккупантов сегодня, 24 июня. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По уточненной информации, ВС РФ сбросили на город управляемую авиабомбу — убили 62-летнего мужчину.
Также в результате удара был поврежден инфраструктурный объект.
Ранее мы писали, что в результате ракетного обстрела Дружковки Донецкой области ранены два человека. Их госпитализировали в травматологическое отделение.
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