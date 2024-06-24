Курахове потрапило під обстріл окупантів: одна людина загинула та одна постраждала

Росіяни атакували місто Курахове. Фото: Вадим Філашкін

Місто Курахове зазнало обстрілу російських окупантів сьогодні, 24 червня. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, ЗС РФ скинули на місто керовану авіабомбу та вбили 62-річного чоловіка.



Також внаслідок удару пошкоджений інфраструктурний об'єкт.



Раніше ми писали, що через ракетний обстрілу Дружківки Донецької області поранені двоє людей. Їх госпіталізували до травматологічного відділення.