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Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин назначил себе нового заместителя. Что известно о Юрии Ключке

24 июня 2024, 20:39

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин назначил себе нового заместителя. Что известно о Юрии Ключке

Новый заместитель главы Донецкой ОВА Юрий Ключка и Вадим Филашкин. Фото: ДОВА Новый заместитель главы Донецкой ОВА Юрий Ключка и Вадим Филашкин. Фото: ДОВА

24 июня глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин представил своего нового заместителя – бывшего начальника Мирноградской городской военной администрации Юрия Ключка. Об этом сообщил сам Вадим Филашкин.

Соответствующее распоряжение о назначении Филашкин подписал 21 июня.

Биография

Юрий Ключка родился 17 марта 1984 года. Имеет высшее образование.

9 декабря 2020 года Ключку избрали главой Покровского районного совета от партии «Слуга Народа». Также в 2020-м от партии «СН» баллотировался в Мирноградский городской совет 8-го созыва, однако не был избран.

28 февраля 2022 года Юрий Вячеславович вступил в ряды территориальной обороны ВСУ и нес службу в Мирнограде.

7 сентября 2022-го президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Юрия Ключку начальником Мирноградской городской военной администрации.

26 января 2024 года Кабинет министров Украины согласовал назначение Ключки на должность заместителя главы Донецкой областной военной администрации.

Декларация

Недвижимость

Согласно поданной 22 июня декларации, в Донецкой области Юрий Ключка владеет земельным участком общей площадью 500 квадратных метров.

Его жена на Донетчине декларирует две квартиры общей площадью 28,9 и 58,4 квадратных метра.

Автомобили

Ключка владеет легковыми автомобилями Nissan Leaf и «ЗАЗ Lanos» 2013 года выпуска, внедорожниками Ford Escape 2019 года выпуска и «ВАЗ-21213» 2005 года выпуска, прицепами «Одиссей 5» и надувной лодкой Grand F480.

Корпоративные права

Юрий Вячеславович передал в управление 28,66% корпоративных прав в компании «Асоціація Ділового Співпрацювання», 28% – в компании «ТД Максимум» и 40% – «ВІКТОН УКРАЇНА».

Доходы

С 1 января по 20 июня Юрий Ключка получил выплаты военнослужащего в размере 113 777 гривен.

Наличные деньги и банковские счета

В наличном виде Ключка хранит 450 000 гривен, 65 000 долларов и 1600 евро.

На счету в одном из украинских банков Юрий Вячеславович хранит 15 254 гривны и 1955 евро.

Напомним, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Юрия Ключку с должности начальник Мирноградской городской военной администрации.

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