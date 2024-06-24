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Вадим Філашкін призначив нового заступника голови Донецької ОВА. Що відомо про Юрія Ключку

24 червня 2024, 20:39

Вадим Філашкін призначив нового заступника голови Донецької ОВА. Що відомо про Юрія Ключку

Новий заступник голови Донецької ОВА Юрій Ключка та Вадим Філашкін. Фото: ДОВА Новий заступник голови Донецької ОВА Юрій Ключка та Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

24 червня голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін представив свого нового заступника – колишнього начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрія Ключку. Про це повідомив сам Вадим Філашкін.

Відповідне розпорядження про призначення Філашкін підписав 21 червня.

Біографія

Юрій Ключка народився 17 березня 1984 року. Має вищу освіту.

9 грудня 2020 Ключка обрали головою Покровської районної ради від партії «Слуга Народу». Також 2020-го від цієї партії  балотувалася до Мирноградської міської ради 8-го скликання, проте не був обраний.

28 лютого 2022 року Юрій В'ячеславович вступив до лав територіальної оборони ЗСУ та ніс службу у Мирнограді.

7 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Юрія Ключку начальником Мирноградської міської військової адміністрації.

26 січня 2024 року Кабінет Міністрів України погодив призначення Ключки на посаду заступника голови Донецької обласної військової адміністрації.

Декларація

Нерухомість

Згідно з поданою 22 червня декларацією, в Донецькій області Юрій Ключка володіє земельною ділянкою загальною площею 500 квадратних метрів.

Його дружина на Донеччині декларує дві квартири загальною площею 28,9 та 58,4 квадратних метри.

Автомобілі

Ключка володіє легковими автомобілями Nissan Leaf та ЗАЗ Lanos 2013 року випуску, позашляховиками Ford Escape 2019 року випуску та ВАЗ-21213 2005 року випуску, причепами «Одіссей 5» та надувним човном Grand F480.

Корпоративні права

Юрій Ключка передав в управління 28,66% корпоративних прав у компанії «Асоціація Ділового Співпрацювання», 28% – у компанії «ТД Максимум» та 40% – «ВІКТОН УКРАЇНА».

Доходи

З 1 січня до 20 червня Юрій Ключка отримав виплати військовослужбовця у розмірі 113 777 гривень.

Готівка та банківські рахунки

У готівковому вигляді Ключка зберігає 450 000 гривень, 65 000 доларів та 1600 євро.

На рахунку в одному з українських банків Юрій Ключка зберігає 15 254 гривні та 1955 євро.

Нагадаємо, що 11 лютого Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Юрія Ключку з посади начальника Мирноградської міської військової адміністрації.

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