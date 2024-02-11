Кадровые перестановки: Зеленский уволил глав Новогродовской и Мирноградской военных администраций с должностей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей начальников городских военных администраций Новогродовки Александра Шевченко и Мирнограда Юрия Ключку. Соответствующие распоряжение опубликованы на сайте Офиса президента.



«Уволить Ключку Юрия Вячеславовича с должности начальника Мирноградской городской военной администрации Покровского района Донецкой области и Шевченко Александра Николаевича с должности начальника Новогродовской городской военной администрации Покровского района Донецкой области», — говорится в указах № 11/2024-рп и 12/2024-рп.



Как отмечается, 26 января этого года Кабинет министров Украины согласовал назначение четверых заместителей председателя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина. Среди них Юрий Ключка и Александр Шевченко.

Юрий Ключка. Фото: пресс-служба Мирноградская ГВА

Александра Шевченко. Фото: пресс-служба Новогродовской ГВА

Напомним, 9 февраля глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин представил своих заместителей.



«Подписал распоряжение о назначении Юрия Винокурова первым заместителем председателя ОГА, Игоря Бойко – заместителем председателя ОГА и Ольги Мосиной — руководителем аппарата ОГА», — написал он.