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Украинские военные опровергли сообщение о полной оккупации россиянами Новоалександровки в Донецкой области

24 июня 2024, 07:46

Украинские военные опровергли сообщение о полной оккупации россиянами Новоалександровки в Донецкой области

Бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко опровергают информацию о якобы полной оккупации противником населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Отмечается, что первоисточником информации является ресурс DeepState. Именно со ссылкой на него сообщение об оккупации села россиянами опубликовали некоторые медиа.

«Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности», — говорится в сообщении 110 ОМБр.

Там отметили, что «значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся, полностью населенный пункт противник не контролирует».

Сейчас на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои, рассказали украинские военные.

«Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий напор», — говорится в посте бригады.

По ее информации, часть населенного пункта, в которую прорвался агрессор, находится под огневым контролем ВСУ. Украинские бойцы принимают необходимые меры, чтобы выбить оккупантов из села. Ситуация под контролем подразделений ВСУ, заверили в 110 ОМБр.

Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что, по данным военных аналитиков, российские военные оккупировали село Новоалександровка Донецкой области. 

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